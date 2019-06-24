Два МиГ-29 сопроводили пассажирский самолет над Словакией

Два словацких истребителя МиГ-29 поднялись в небо с авиабазы Слиач, чтобы сопроводить самолет Airbus A320 авиакомпании Ernest рейсом Милан — Харьков, пишет в понедельник в Twitter портал Airlive.

Причиной послужил тот факт, что пассажирский самолет прекратил реагировать на запросы авиадиспетчеров. По информации портала, люди в городах Рожнява и Кошице слышали хлопки, раздавшиеся после того, как истребители преодолели сверхзвуковой барьер.

Позднее связь с пилотами была восстановлена, и самолет продолжил полет без сопровождения.