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3:09   24 Июня 2019
Весь мир

Два МиГ-29 сопроводили пассажирский самолет над Словакией

Два МиГ-29 сопроводили пассажирский самолет над Словакией

Два словацких истребителя МиГ-29 поднялись в небо с авиабазы Слиач, чтобы сопроводить самолет Airbus A320 авиакомпании Ernest рейсом Милан — Харьков, пишет в понедельник в Twitter портал Airlive.

Причиной послужил тот факт, что пассажирский самолет прекратил реагировать на запросы авиадиспетчеров. По информации портала, люди в городах Рожнява и Кошице слышали хлопки, раздавшиеся после того, как истребители преодолели сверхзвуковой барьер.

Позднее связь с пилотами была восстановлена, и самолет продолжил полет без сопровождения.

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Автор: Мария Милкевич
#словакия #миг-29

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