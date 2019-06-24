Температура более 40 градусов ожидается в Дагестане

Погода с температурой до 42 градусов тепла ожидается в ряде районов Дагестана, сообщает республиканский главк МЧС.

По данным ведомства, с полудня до четырех часов в понедельник сильная жара ожидается в низменных и предгорных районах Дагестана. Ожидается, что максимальная температура воздуха достигает 40-42 градусов.

Кроме того, пятый класс пожароопасности сохранится в низменных и частично в предгорных районах в понедельник и вторник. Также ожидается четвертый класс пожарной угрозы в приморских районах Дагестана.

Ранее сообщалось, что в Москве на станциях метро и МЦК из-за жары начали раздавать воду. На прошлой неделе в отдельные дни температура воздуха в московской агломерации превышала 30 градусов.