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2:03   24 Июня 2019
Весь мир

Жители Рима ощутили землетрясение

Жители Рима ощутили землетрясение

Жители столицы Италии ощутили в воскресенье вечером слабые подземные толчки.

Согласно данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, магнитуда землетрясения, произошедшего в десятке километров к востоку от Рима, составила 3,7 балла. Эпицентр подземного толчка залегал на девятикилометровой глубине, в районе городка Колонна.

Пожарная служба рассказала  об отсутствии сообщений об ущербе и обращений за помощью со стороны местных жителей. В свою очередь экстренные службы получили большое число сообщений от встревоженных жителей Рима.

На своей странице в Twitter метро города сообщает, что движение на зеленой линии С, уходящей на восточную окраину города, временно приостановлено.

В конце декабря минувшего года на востоке Сицилии произошло землетрясение, в ходе которого пострадали 28 человек.

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Автор: Олег Королев
#италия #рим #зелетрясение

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