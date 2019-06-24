Жители Рима ощутили землетрясение

Жители столицы Италии ощутили в воскресенье вечером слабые подземные толчки.

Согласно данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, магнитуда землетрясения, произошедшего в десятке километров к востоку от Рима, составила 3,7 балла. Эпицентр подземного толчка залегал на девятикилометровой глубине, в районе городка Колонна.

Пожарная служба рассказала об отсутствии сообщений об ущербе и обращений за помощью со стороны местных жителей. В свою очередь экстренные службы получили большое число сообщений от встревоженных жителей Рима.

На своей странице в Twitter метро города сообщает, что движение на зеленой линии С, уходящей на восточную окраину города, временно приостановлено.

В конце декабря минувшего года на востоке Сицилии произошло землетрясение, в ходе которого пострадали 28 человек.