Помпео рассчитывает, что США и КНДР скоро возобновят переговоры на рабочем уровне
Глава Госдепартамента Майк Помпео заявил журналистам, что надеется на скорейшее возобновление переговоров с Северной Кореей на рабочем уровне.
«Мы работаем, чтобы заложить основы для этого со времен Ханоя», — подчеркнул он.
Помпео отметил, что на данный момент обе стороны «находятся в лучшем положении», а реакция властей КНДР на отправленное президентом США Дональдом Трампом послание указывает «на вполне реальную возможность» возобновления контактов на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном.
«Мы готовы идти. Мы буквально готовы начать в любой момент, если КНДР сообщит, что готова к этим переговорам», — подытожил госсекретарь.