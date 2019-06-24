Помпео рассчитывает, что США и КНДР скоро возобновят переговоры на рабочем уровне

Глава Госдепартамента Майк Помпео заявил журналистам, что надеется на скорейшее возобновление переговоров с Северной Кореей на рабочем уровне.

«Мы работаем, чтобы заложить основы для этого со времен Ханоя», — подчеркнул он.

Помпео отметил, что на данный момент обе стороны «находятся в лучшем положении», а реакция властей КНДР на отправленное президентом США Дональдом Трампом послание указывает «на вполне реальную возможность» возобновления контактов на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном.