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 Помпео рассчитывает, что США и КНДР скоро возобновят переговоры на рабочем уровне

Помпео рассчитывает, что США и КНДР скоро возобновят переговоры на рабочем уровне
2:00   24 Июня 2019
Весь мир

Помпео рассчитывает, что США и КНДР скоро возобновят переговоры на рабочем уровне

Помпео рассчитывает, что США и КНДР скоро возобновят переговоры на рабочем уровне

Глава Госдепартамента Майк Помпео заявил журналистам, что надеется на скорейшее возобновление переговоров с Северной Кореей на рабочем уровне.

 

«Мы работаем, чтобы заложить основы для этого со времен Ханоя», — подчеркнул он.

Помпео отметил, что на данный момент обе стороны «находятся в лучшем положении», а реакция властей КНДР на отправленное президентом США Дональдом Трампом послание указывает «на вполне реальную возможность» возобновления контактов на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Мы готовы идти. Мы буквально готовы начать в любой момент, если КНДР сообщит, что готова к этим переговорам», — подытожил госсекретарь.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #кндр #помпео

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