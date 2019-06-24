Япония отменит запрет на импорт курятины из РФ, сообщают СМИ

Япония намерена разрешить импорт курятины из РФ, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

Ожидается, российский лидер Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ достигнут соглашения на субботней встрече в рамках саммита G20 в Осаке. Уточняется, что Абэ намерен использовать сделку в качестве еще одного шага по достижению мирного договора.

Япония накладывает запрет на импорт домашней птицы из большинства мира из-за опасений инфекционных заболеваний. По информации издания, японское правительство планирует проверять мясо из РФ как на месте, так и во время прибытия товара в страну. Ожидается, что импорт в коммерческих целях будет разрешен только из Тульской и Брянской областей.

Ожидается, что запрет будет снят не ранее 2020 года. Японское правительство проконсультировалось по данному вопросу в мае с рабочей группой министерства сельского, лесного и рыбного хозяйств страны.