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1:27   24 Июня 2019
Россия

Российские депутаты предложила отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Российские депутаты предложила отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предполагает отмену штрафов за тонировку стекол в автомобилях. Об этом рассказала пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

В документе предлагать признать статью КоАП РФ, согласно которой управление транспортным средством, на котором установлены стекла с прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, влечет за собой штраф в размере пятисот рублей.

Авторы законопроекта указывают, что тонирование машин - это международная практика, благодаря которой езда на машине не только комфортна, но и безопасна. Заявляется, что тонирование позволяет сэкономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер летом, а также защититься от фар встречного автомобиля и солнечных лучей.

По мнению депутатов, главной проблемой является то, что полное полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является полной защитой от штрафа. Подчекривается, что приборы для замеров обладают различными погрешностями в работе.

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Автор: Олег Королев
#госдума рф #тонировка

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