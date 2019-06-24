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1:31   24 Июня 2019
Весь мир

Хант заявил, что будет бороться за единство Великобритании до последней капли крови

Хант заявил, что будет бороться за единство Великобритании до последней капли крови

Кандидат на должность главы правительства Великобритании Джереми Хант заявил настроенным на независимость властям Шотландии в интервью телеканалу Sky News, что намерен до последней капли крови отстаивать единство Соединенного Королевства.

Так он прокомментировал слова первого министра Шотландии и главы Шотландской национальной партии Николы Стерджен, которая назвала некомпетентным фаворита в борьбе за пост лидера консерваторов Бориса Джонсона.

«Я полагаю, что Никола Стерджен меньше всего хотела бы видеть премьер-министром именно меня, потому что я буду защищать союз до последней капли крови в моих венах», — заявил Хант.

Он напомнил, что Стерджен хочет провести новый референдум о независимости Шотландии, хотя, по словам Ханта, «три четверти шотландцев заявили, что не хотят ничего подобного в течение следующих 3–4 лет». Он отметил, что референдум лишь усилит раскол в обществе.

«Я не допущу, чтобы Шотландия отвлекалась на этот жестокий и сеющий распри второй референдум о независимости, проведения которого не желает шотландский народ», — заявил Хант.

Стерджен сказала в ответ, что дело не в личности будущего премьера, а в самой Консервативной партии, которая исторически не пользуется доверием у шотландцев.

«Наименее предпочтительным для меня вариантом был бы премьер-министр от тори, за которых Шотландия не голосует — без разницы, о ком именно идет речь», — заметила она.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #выборы #шотландия #стерджен #хант

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