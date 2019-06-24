Хант заявил, что будет бороться за единство Великобритании до последней капли крови

Кандидат на должность главы правительства Великобритании Джереми Хант заявил настроенным на независимость властям Шотландии в интервью телеканалу Sky News, что намерен до последней капли крови отстаивать единство Соединенного Королевства.

Так он прокомментировал слова первого министра Шотландии и главы Шотландской национальной партии Николы Стерджен, которая назвала некомпетентным фаворита в борьбе за пост лидера консерваторов Бориса Джонсона.

«Я полагаю, что Никола Стерджен меньше всего хотела бы видеть премьер-министром именно меня, потому что я буду защищать союз до последней капли крови в моих венах», — заявил Хант.

Он напомнил, что Стерджен хочет провести новый референдум о независимости Шотландии, хотя, по словам Ханта, «три четверти шотландцев заявили, что не хотят ничего подобного в течение следующих 3–4 лет». Он отметил, что референдум лишь усилит раскол в обществе.

«Я не допущу, чтобы Шотландия отвлекалась на этот жестокий и сеющий распри второй референдум о независимости, проведения которого не желает шотландский народ», — заявил Хант.

Стерджен сказала в ответ, что дело не в личности будущего премьера, а в самой Консервативной партии, которая исторически не пользуется доверием у шотландцев.