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1:06   24 Июня 2019
Россия

Психбольной мужчина с ножом убил трех человек в Башкирии

Психбольной мужчина с ножом убил трех человек в Башкирии

Психически большой мужчина зарезал троих человек в одном из сел Башкирии. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на республиканский главк МВД.

Инцидент произошел в поселке Ибрагимово Кармаскалинского района. По данным полиции, была найдена 55-летняя сестра погибшего, а также двое его соседей - супруги 79 и 76 лет. Также к медиками за помощью обратились двое других жителей населенного пункта.

При задержании нападавшего ранили сотрудники правоохранительных органов. Позже ему была оказана медпомощь, но это не помогло - мужчина скончался.

Полицией установлено, что убийца страдал психическим расстройством и стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

На прошлой неделе стало известно, что беременная женщина в городе Кунгур в Пермском крае выжила после жестокого нападения. Пострадавшая провела два дня с тяжелыми ножевыми ранениями в овощной яме.

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Автор: Олег Королев
#убийство #башкирия #психбольной

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