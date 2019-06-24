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0:49   24 Июня 2019
Весь мир

Россия готова принять французского премьера с ответным визитом

Россия готова принять французского премьера с ответным визитом

Россия намерена принять французского премьера Эдуара Филиппа с ответным визитом, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник посетит французский Гавр, где проведет переговоры с французским коллегой. Ожидается, что на встрече будут подняты проблемы взаимодействия в торговле, инвестиции и экономики. Также будет обсуждаться ситуация, связанная с Сирией и Украиной.

Приходько заявил, что в правительстве РФ рассчитывают, что встреча в Гавре станет началом пути. Он отметил, что Медведеву и Филиппу есть что обсудить - в российско-французском досье «есть достаточно вопросов», котрые требуют поиска совместных решений и согласия сторон.

По словам замруководителя аппарата российского правительства,  Россия готова принять Филиппа с ответным визитом в РФ.

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Автор: Олег Королев
#франция #медведев #правительство рф #эдуар филипп

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