Россия готова принять французского премьера с ответным визитом

Россия намерена принять французского премьера Эдуара Филиппа с ответным визитом, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник посетит французский Гавр, где проведет переговоры с французским коллегой. Ожидается, что на встрече будут подняты проблемы взаимодействия в торговле, инвестиции и экономики. Также будет обсуждаться ситуация, связанная с Сирией и Украиной.

Приходько заявил, что в правительстве РФ рассчитывают, что встреча в Гавре станет началом пути. Он отметил, что Медведеву и Филиппу есть что обсудить - в российско-французском досье «есть достаточно вопросов», котрые требуют поиска совместных решений и согласия сторон.

По словам замруководителя аппарата российского правительства, Россия готова принять Филиппа с ответным визитом в РФ.