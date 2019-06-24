Приходько заявил, что Киев препятствует нормализации отношений России и ЕС

Перспектива налаживания отношений России и ЕС стала заложником воли киевских властей, которые проявляют полную незаинтересованность в реализации Минских договоренностей по Донбассу, сказал журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Он напомнил, что антироссийские санкции были введены на фоне конфликта на востоке Украины, эта увязка имеет искусственный характер, но продолжает осложнять отношения России и Евросоюза.

«Во-первых, мы не являемся стороной внутриукраинского конфликта. Во-вторых, перспектива нормализации наших отношений с ЕС тем самым автоматически превращается в заложника доброй, а скорее недоброй воли киевских властей, которые не раз публично показывали свою незаинтересованность в выполнении Минских соглашений», — отметил Приходько.

Он добавил, что санкции не приносят пользы ни одной из сторон, многочисленные исследования показывают, что экономический ущерб от нх достигает десятков и сотен миллиардов евро.

Приходько подчеркнул, что к скорейшей отмене санкций в отношении РФ призывали многие западные участники прошедшего недавно Петербургского международного экономического форума.