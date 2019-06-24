США планируют новые ограничения для высокотехнологичной продукции из Китая

Белый дом может потребовать, чтобы новейшее оборудование для 5g разрабатывалось и производилось вне Китая. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Отмечается, что разговоры об этом находятся на неформальной стадии. Вашингтон предлагал некоторым странам Азии направлять инвестиции не в Китай, а в США.Для этих целей в некоторых странах не хватает квалифицированных рабочих или подходящей земли.

Американская сторона не хочет, чтобы оборудование для сотовых вышек, маршрутизаторы и ли коммутаторы производились в Китае. Отмечается, что США могут одобрить производство легких деталей.

Еще один источник газеты подчеркнул, что США могут запретить производство программного обеспечения в Китае. Однако, может быть разрешение его производство, если ПО будет иметь открытый исходный код.