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США планируют новые ограничения для высокотехнологичной продукции из Китая

США планируют новые ограничения для высокотехнологичной продукции из Китая

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0:23   24 Июня 2019
Весь мир

США планируют новые ограничения для высокотехнологичной продукции из Китая

США планируют новые ограничения для высокотехнологичной продукции из Китая

Белый дом может потребовать, чтобы новейшее оборудование для 5g разрабатывалось и производилось вне Китая. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Отмечается, что разговоры об этом находятся на неформальной стадии. Вашингтон предлагал некоторым странам Азии направлять инвестиции не в Китай, а в США.Для этих целей в некоторых странах не хватает квалифицированных рабочих или подходящей земли.

Американская сторона не хочет, чтобы оборудование для сотовых вышек, маршрутизаторы и ли коммутаторы производились в Китае. Отмечается, что США могут одобрить производство легких деталей.

Еще один источник газеты подчеркнул, что США могут запретить производство программного обеспечения в Китае. Однако, может быть разрешение его производство, если ПО будет иметь открытый исходный код.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #huawei

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