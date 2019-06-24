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Сотрудник Росгвардии застрелил преступника, напавшего с ножом на полицейского в Грозном

Сотрудник Росгвардии застрелил преступника, напавшего с ножом на полицейского в Грозном

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0:25   24 Июня 2019
Россия

Сотрудник Росгвардии застрелил преступника, напавшего с ножом на полицейского в Грозном

Сотрудник Росгвардии застрелил преступника, напавшего с ножом на полицейского в Грозном

Сотрудник Росгвардии по Чечне и полицейский ранены ножом в Грозном, преступник застрелен, рассказали журналистам в воскресенье в МВД республики.

«На улице А. Шарипова сотрудник УГИБДД МВД по ЧР остановил автомашину Hyundai. В ответ на требование предъявить документы водитель причинил ножевые ранения полицейскому и сотруднику УВО УФСВНГ (Управления вневедомственной охраны Управления Федеральной службы войск национальной гвардии) по ЧР. Ответным огнем нападавший уничтожен», — уточняется в сообщении.

По информации МВД, в машине нападавшего было найдено гладкоствольное ружье. Личность нападавшего и подробности инцидента в настоящее время устанавливаются.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что пострадавший сотрудник доставлен в больницу, его состояние стабильно.

Уточняется, что росгвардеец возвращался после несения службы, когда стал свидетелем нападения на полицейского с применением холодного оружия. Он среагировал мгновенно, застрелив злоумышленника, но сам получил ножевое ранение. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

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Автор: Мария Милкевич
#чечня #росгвардия #грозный

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