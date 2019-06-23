Неизвестные повредили пять нефтяных трубопроводов в прибрежных водах Сирии

Утечка нефти произошла в прибрежных водах Сирии близ города Баньяс в результате повреждения пяти нефтяных трубопроводов, пишет сирийское министерство нефти в Facebook.

«Вчера поступило сообщение об утечке нефти в акватории в Баньясе. Специалисты-подводники сирийской нефтяной компании провели разведку для обнаружения утечки под водой, в результате были обнаружены внешние повреждения пяти трубопроводов», — уточняется в сообщении.

В ведомстве сообщили, что после оценки ущерба начались ремонтные работы и вскоре подача нефти в резервуары продолжится.

Пока нет информации о том, кто и каким образом мог повредить трубопроводы в Баньясе. Подобный инцидент случился впервые за время кризиса в Сирии.