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 Неизвестные повредили пять нефтяных трубопроводов в прибрежных водах Сирии

Неизвестные повредили пять нефтяных трубопроводов в прибрежных водах Сирии
23:44   23 Июня 2019
Весь мир

Неизвестные повредили пять нефтяных трубопроводов в прибрежных водах Сирии

Неизвестные повредили пять нефтяных трубопроводов в прибрежных водах Сирии

Утечка нефти произошла в прибрежных водах Сирии близ города Баньяс в результате повреждения пяти нефтяных трубопроводов, пишет сирийское министерство нефти в Facebook.

«Вчера поступило сообщение об утечке нефти в акватории в Баньясе. Специалисты-подводники сирийской нефтяной компании провели разведку для обнаружения утечки под водой, в результате были обнаружены внешние повреждения пяти трубопроводов», — уточняется в сообщении.

В ведомстве сообщили, что после оценки ущерба начались ремонтные работы и вскоре подача нефти в резервуары продолжится.

Пока нет информации о том, кто и каким образом мог повредить трубопроводы в Баньясе. Подобный инцидент случился впервые за время кризиса в Сирии.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #нефть

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