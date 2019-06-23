Беглов открыл праздник петербургских выпускников «Алые паруса»

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса», поздравив их с окончанием учебы и завершив свою речь ударом в колокол, пишут «Невские новости».

Также Беглов рассказал, как праздновали выпускной в годы его юности.

«Мы гордимся вами! Вы достигли больших успехов в учебе! Большое спасибо вашим родителям, вашим наставникам, вашим учителям», — заявил градоначальник.

Он добавил, что в этом году перед участниками праздника предстанет новый символ «Алых парусов» — бриг «Россия».