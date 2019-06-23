Роберт Де Ниро и Стивен Кинг записали антироссийский ролик
Американский актер Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в видеоролике, в котором бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
В создании видео поучаствовали актеры Лоуренс Фишборн, Мартин Шин и ряд других знаменитостей. Видео обнародовал портал Now This.
В ролике они утверждают, что Москва в 2016 году якобы «атаковала американскую демократию», проведя «тайную операцию», чтобы помочь Трампу выиграть президентскую гонку. Они хотят призвать президента Америки к ответственности за якобы сговор с Россией.
Знаменитости упоминают доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который так и не смог доказать связь РФ и Трампа. В ролике Мюллер обвиняется во лжи, как и глава минюста США Уильям Барр.
Exclusive: @robreiner, @SophiaBush, @StephenKing, @jvn, and more are cutting through the Trump administration’s lies about the Mueller report pic.twitter.com/HaQRWj7KNK— NowThis (@nowthisnews) June 21, 2019