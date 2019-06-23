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Роберт Де Ниро и Стивен Кинг записали антироссийский ролик

Роберт Де Ниро и Стивен Кинг записали антироссийский ролик

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22:46   23 Июня 2019
Весь мир

Роберт Де Ниро и Стивен Кинг записали антироссийский ролик

Роберт Де Ниро и Стивен Кинг записали антироссийский ролик

Американский актер Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в видеоролике, в котором бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

В создании видео поучаствовали актеры Лоуренс Фишборн, Мартин Шин и ряд других знаменитостей. Видео обнародовал портал Now This.

В ролике они утверждают, что Москва в 2016 году якобы «атаковала американскую демократию», проведя «тайную операцию», чтобы помочь Трампу выиграть президентскую гонку. Они хотят призвать президента Америки к ответственности за якобы сговор с Россией.

Знаменитости упоминают доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который так и не смог доказать связь РФ и Трампа. В ролике Мюллер обвиняется во лжи, как и глава минюста США Уильям Барр.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #весь мир #демократия #роберт де ниро #стивен кинг

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