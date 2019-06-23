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22:28   23 Июня 2019
Россия

В Грозном ликвидировали мужчину, напавшего с ножом на правоохранителей

В Грозном ликвидировали мужчину, напавшего с ножом на правоохранителей

В центре Грозного неизвестный напал с ножом на сотрудника Росгвардии и полицейского. Его ликвидировали ответным огнем, сообщили в пресс-службе МВД по Чечне.

Инцидент произошел в 18:05 на улице Асланбека Шарипова. Инспектор ГИБДД остановил автомобиль для проверки документов, после чего водитель нанес ножевые ранения полицейскому и сотруднику УВО УФСВНГ по ЧР.

В МВД также сообщили, что в автомобиле злоумышленника при обыске нашли ружье.

В настоящее время пострадавшие правоохранители находятся в больнице. Полиция установила личность нападавшего, но пока не сообщает имя.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #чечня #грозный

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