В Грозном ликвидировали мужчину, напавшего с ножом на правоохранителей

В центре Грозного неизвестный напал с ножом на сотрудника Росгвардии и полицейского. Его ликвидировали ответным огнем, сообщили в пресс-службе МВД по Чечне.

Инцидент произошел в 18:05 на улице Асланбека Шарипова. Инспектор ГИБДД остановил автомобиль для проверки документов, после чего водитель нанес ножевые ранения полицейскому и сотруднику УВО УФСВНГ по ЧР.

В МВД также сообщили, что в автомобиле злоумышленника при обыске нашли ружье.

В настоящее время пострадавшие правоохранители находятся в больнице. Полиция установила личность нападавшего, но пока не сообщает имя.