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22:42   23 Июня 2019
Россия

Четверо нарушителей порядка задержаны после фрик-митинга в Москве

Четверо нарушителей порядка задержаны после фрик-митинга в Москве

Полиция задержала четырех человек за беспорядки после согласованного митинга в Москве, рассказал источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По информации источника, нашлись люди, которые попытались нарушить нормальный ход одобренного властями мероприятия и спровоцировать правоохранителей.

Акция «в поддержку Ивана Голунова» началась 23 июня в 17.00. Инициаторами выступили оппозиционеры. Поскольку ситуация с журналистом «Медузы» давно разрешилась, протестующие решили поддержать «политических заключенных». Мероприятие больше напоминало «Монстрацию» из-за абсурдных лозунгов и похожих на фриков участников.

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов заявил ФАН, что власти Москвы поступили мудро, разрешив провести фрик-митинг для нормализации обстановки. Горожане, по словам эксперта, смогли «выпустить пар» и получили позитивные эмоции.

Задержанных после мероприятия провокаторов полиция почти сразу же отпустила.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #оппозиция #митинг

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