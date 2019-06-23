Четверо нарушителей порядка задержаны после фрик-митинга в Москве

Полиция задержала четырех человек за беспорядки после согласованного митинга в Москве, рассказал источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По информации источника, нашлись люди, которые попытались нарушить нормальный ход одобренного властями мероприятия и спровоцировать правоохранителей.

Акция «в поддержку Ивана Голунова» началась 23 июня в 17.00. Инициаторами выступили оппозиционеры. Поскольку ситуация с журналистом «Медузы» давно разрешилась, протестующие решили поддержать «политических заключенных». Мероприятие больше напоминало «Монстрацию» из-за абсурдных лозунгов и похожих на фриков участников.

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов заявил ФАН, что власти Москвы поступили мудро, разрешив провести фрик-митинг для нормализации обстановки. Горожане, по словам эксперта, смогли «выпустить пар» и получили позитивные эмоции.

Задержанных после мероприятия провокаторов полиция почти сразу же отпустила.