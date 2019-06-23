Два военных самолета США провели разведку у границ Крыма

Два беспилотника ВВС США кружили у Крыма и над Донбассом. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Беспилотник- разведчик RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Он начал мониторинг линии разграничения в Донбассе в 12:25 (мск) и исследовал данный район около 3,5 часов, после чего направился к черноморскому побережью РФ.

В 19:55 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon взлетел с того же полигона и направился к югу Крымского полуострова.Около в 20:25 по мск аппарат приблизился к Севастополю.