Два военных самолета США провели разведку у границ Крыма
Два беспилотника ВВС США кружили у Крыма и над Донбассом. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Беспилотник- разведчик RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Он начал мониторинг линии разграничения в Донбассе в 12:25 (мск) и исследовал данный район около 3,5 часов, после чего направился к черноморскому побережью РФ.
16:55 мск. Приступил к разведывательному полёту вдоль Российского???????? побережья Чёрного моря.#BlackSea #Crimea #UAV #USAF pic.twitter.com/dmjwEYmmAy— PlaneRadar (@ua4wiy_) June 23, 2019
В 19:55 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon взлетел с того же полигона и направился к югу Крымского полуострова.Около в 20:25 по мск аппарат приблизился к Севастополю.
20:25 мск. Патрулирует в районе Севастополя????????, на расстоянии 32 км от береговой линии. pic.twitter.com/e3LaMsrL1o— PlaneRadar (@ua4wiy_) June 23, 2019