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 Два военных самолета США провели разведку у границ Крыма

Два военных самолета США провели разведку у границ Крыма
22:08   23 Июня 2019
Весь мир

Два военных самолета США провели разведку у границ Крыма

Два военных самолета США провели разведку у границ Крыма

Два беспилотника ВВС США кружили у Крыма и над Донбассом. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Беспилотник- разведчик RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Он начал мониторинг линии разграничения в Донбассе в 12:25 (мск) и исследовал данный район около 3,5 часов, после чего направился к черноморскому побережью РФ.

В 19:55 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon взлетел с того же полигона и направился к югу Крымского полуострова.Около в 20:25 по мск аппарат приблизился к Севастополю.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #донбасс #крым #политика #разведка

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