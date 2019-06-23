«Защитники Голунова» выпустили пар на митинге в Москве

Согласованный столичными властями митинг «в поддержку» ранее отпущенного на свободу Ивана Голунова состоялся в Москве. Людям дали возможность открыто выразить свое недовольство, чтобы в дальнейшем избежать более «горячих» волнений, заявил ФАН независимый аналитик и социолог Алексей Филлипов.

Эксперт отметил разумный подход московской мэрии к ситуации.

Глава Института новейших государств и политолог Алексей Мартынов назвал прошедшую акцию «скучной» и «неинтересной».

В Санкт-Петербурге также завершился несанкционированный митинг движения «Весна». Провокаторы намеревались сорвать праздник петербургских выпускников «Алые паруса», но мероприятие оказалось слишком малочисленным. Полиция задержала двоих протестующих, в настоящее время они отпущены на свободу.