Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры в столице Грузии с начала акций протестов прекратили показ фильмов с русским переводом, сообщили в Ассоциации кинотеатров Тбилиси.

Отмечается, что теперь все фильмы и анимация показывается в Грузии только на грузинском и английском языках.

20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы штурмовали здание парламента, где находились российские представители. Силы спецназа разогнали митинг, но 21 июня протесты продолжились. В беспорядках пострадали 240 человек, около 300 человек задержали.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временной приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией, который вступает в силу 8 июля.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал такую меру вынужденной.