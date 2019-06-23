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Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

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21:25   23 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры в столице Грузии с начала акций протестов прекратили показ фильмов с русским переводом, сообщили в Ассоциации кинотеатров Тбилиси.

Отмечается, что теперь все фильмы и анимация показывается в Грузии только на грузинском и английском языках.

20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы штурмовали здание парламента, где находились российские представители. Силы спецназа разогнали митинг, но 21 июня протесты продолжились. В беспорядках пострадали 240 человек, около 300 человек задержали.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временной приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией, который вступает в силу 8 июля.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал такую меру вынужденной.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #грузия #тбилиси #кино

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