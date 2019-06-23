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21:06   23 Июня 2019
Россия

Рябцева назвала Яшина бревном, которому нельзя верить

Рябцева назвала Яшина бревном, которому нельзя верить

Кандидаты-самовыдвиженцы проводят подписную кампании на выборах в Мосгордуму. Дела со сбором подписей у кандидатов от Алексея Навального обстоят не самым лучшим образом: согласно данным их сторонников от 21 июня, половину от необходимого количества подписей удалось собрать только Илье Яшину и Любови Соболь, у остальных дела обстоят еще хуже.

Ставленники Навального всячески пытаются оправдать свой провал, жалуясь то на московскую жару и пустые улицы, то на нападение с фекалиями. Кандидат от 45-го округа Илья Яшин в Twitter решил необоснованно обвинить в неудачах с подписями столичные власти.

Блогер Леся Рябцева назвала такой подход кандидата Яшина «деревянным», а обвинения столичных властей - как будто бы из другой реальности.

Но «бревно по имени Илья Яшин» этого не замечает, и вместо смены повестки и риторики решает сменить имидж, отмечает блогер, полагая, что кандидат надел очки, чтобы выглядеть в глазах потенциальных избирателей солиднее и умнее.

Позиция Яшина, с которой он необоснованно винит в неудачах со сбором подписей власти Москвы, неуместна. Такому политику не хочется верить, отмечает Рябцева.

«Методы 19-ого года — искренность, открытость, честность, но это все непонятные для оппозиции слова. Снова ими выбирается самый дебиловатый подход — считать избирателя идиотом», - заключила она.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #яшин #выборы в москве

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