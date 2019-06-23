Провокации на теме Голунова принесут только вред, уверен Клинцевич

Сенатор Совета Федерации РФ Франц Клинцевич объяснил причину провала очередного митинга оппозиции в Москве: декларируемый либералами повод «за освобождение Ивана Голунова» исчез после того, как с журналиста сняли все обвинения.

«Тема уже понятная. Ее отработали и власть вменяемо показала, где ошибки, как будут исправлять, и кто виноват. Следствие идет. Журналист уже тоже призвал сторонников не будоражить общественность. Справедливость восторжествовала, но они зачем-то продолжают свои акции», — рассказал сенатор в интервью порталу iReactor.

Политик уверен, что оппозиционная общественность пытается «раскачать» ситуацию вокруг темы Ивана Голунова, что доказывает попытки намеренно «раздуть» конфликт несмотря на справедливый суд, доказавший невиновность журналиста.

«То, что оппозиция и либеральная часть, накрученная извне, пользуется случаем и пытается нагнетать обстановку, очевидно. Сегодня у людей и так много трудностей, чтобы создавать проблемы себе и помогать непонятно кому. Продолжение раскачки темы перспектив не имеет, а те, кто это делает, теряют больше, чем приобретают», — заключил Клинцевич.

Напомним, ранее председатель Экспертного совета по безопасности Антон Цветков заявил, что граждане вправе выражать мнение и проводить согласованные мероприятия, но они должны проходить в спокойной обстановке и без провокаций.