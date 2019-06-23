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 Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

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Автомобиль въехал в группу велосипедистов в Греции, есть погибшие
20:39   23 Июня 2019
Россия

Бессмысленный митинг «за Голунова» в Москве развлек фриков

Бессмысленный митинг «за Голунова» в Москве развлек фриков

Доводы участников митинга оппозиции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве многие эксперты считают абсурдными.

В воскресенье представители оппозиции вышли на согласованную властями акцию в поддержку так называемых «политзаключенных». Мэрия Москвы изначально разрешила митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова, однако после его освобождения либералы переформатировали формат мероприятия.

Бессмысленный митинг «за Голунова» в Москве развлек фриков

Активисты решили, что теперь они будут выступать против «фальсификации обвинений» в отношении подозреваемых в нарушении законодательства, фактически предлагая выпускать на свободу всех фигурантов спорных дел, говорящих, что их «подставили».

Бессмысленный митинг «за Голунова» в Москве развлек фриков

Председатель Экспертного совета по безопасности Антон Цветков в беседе с корреспондентом iReactor заявил, что митинг никогда не должен становиться провокацией. Он подчеркнул, что граждане вправе выражать мнение и проводить согласованные мероприятия, но они должны проходить в спокойной обстановке и без провокаций.

Бессмысленный митинг «за Голунова» в Москве развлек фриков

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #митинг #общество #голунов

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