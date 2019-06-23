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20:30   23 Июня 2019
Россия

Полиция задержала двух провокаторов на митинге в Петербурге

Полиция задержала двух провокаторов на митинге в Петербурге

Активисты движения «Весна» собрались устроить несанкционированную акцию в центре Петербурга несмотря на просьбы городского правительства не срывать праздник выпускников «Алые паруса».

Большого количества участников несогласованная акция не собрала: к Гостиному двору пришли около 25 человек, также присутствует небольшое количество журналистов, сообщает корреспондент издания Невские Новости с места событий. Ранее сообщалось, что обеспечивать безопасность в Петербурге во время праздника выпускников 23 июня будут более 2,2 тысяч сотрудников.

Полиция задержала двух провокаторов на митинге в Петербурге

Сообщается о двух задержанных правоохранительными органами: они не являлись членами «Весны», а оказались обычными активистами.

Ранее городские власти попросили не срывать праздник «Алые паруса» для детей и их родителей по случаю окончания школы и согласовали проведение акции в Удельном парке. Активисты «Весны» заявили, что такое решение их не устраивает и решили собраться в центре города.

«У меня просьба очень простая: отнеситесь с уважением к нашим выпускникам, потому что это большой праздник, мы готовились к нему целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо и безопасно»,  — призвал оппозиционеров накануне глава Петербурга Александр Беглов.

Полиция задержала двух провокаторов на митинге в Петербурге

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что во время школьного выпускного в Петербурге активисты «Весны» не должны проводить протестную акцию и сообщил о заинтересованности родителей школьников в ограничении подобных мероприятий 23 июня, чтобы праздник детей не сорвали митингующие.

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Автор: Тимофей Булочкин
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