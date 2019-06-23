Навальный бросил фрик-сторонников на митинге ради солнечной Италии

Активист Алексей Навальный и глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» предпочел поездку в Италию фрик-митингу оппозиции в Москве, который проводят «в поддержку» журналиста Ивана Голунова.

Столичная мэрия решила пойти навстречу общественности и разрешила устроить акцию, чтобы либеральная общественность не раскачивала ситуацию, пишет ФАН.

Однако Навального мероприятие не заинтересовало и он уехал за границу. По всей видимости, разрешенные властями акции его не слишком интересуют - на них не попиаришься. А вот в День России Навальный с удовольствием посетил несогласованную акцию «в поддержку» Голунова ради доли хайпа, отмечает СМИ.

Аналитик и социолог Алексей Филиппов в комментарии информагентству отметил, что в целом в России эти акции не вызвали у граждан особого интереса, а митинг в Москве посетили преимущественно фрики и минимум сторонников дискредитировавшего себя Навального.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование о шикарном отдыхе «защитника народа» в итальянском Сорренто. Навальный арендовал виллу, за несколько дней проживания в которой, он отдал более 30 тысяч евро.

Кроме того, журналистам стало известно, что накануне блогер вывел 3,5 миллиона рублей с биткоин-кошелька на отпуск в Римини с семьей.