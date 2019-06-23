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19:11   23 Июня 2019
Россия

Фрики опять помитинговали «за Голунова» в Москве

Фрики опять помитинговали «за Голунова» в Москве

Столичные власти перекрыли проспект Академика Сахарова для проведения согласованного митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотиков, но отпустили через  несколько дней.

В связи с тем, что история с Голуновым утратила актуальность, митинг в его поддержку переделали в марш в защиту «политзаключенных» — персон, которые обвиняются небезосновательно и, в основном, по серьезным статьям. 

Либералы в последнее время называют «политзаключенными» всех, чья точка зрения совпадает со взглядами оппозиционеров, считает общественный и политический деятель Николай Стариков, пишет Nation News. Он привел в пример задержанного за хищения Кирилла Серебренникова, а также напомнил об аресте дагестанского журналиста Абдлулмумина Гаджиева, которого подозревают в финансировании терроризма. 

«Ведь виновность лица российскими либералами определяется, исходя из его политических взглядов. Если ты либерал и поддерживаешь либеральную повестку во всех ее проявлениях, значит ты априори невиновен. Значит, тебя можно называть политическим заключенным, даже если к тебе предъявлены совершенно уголовные обвинения», — выразил мнение Стариков.

Лозунги оппозиции в защиту Голунова, которого защищать давно не нужно, просто абсурдны, добавил он.

оппозиция политзакл

Глава Института новейших государств, международного эксперта Алексей Мартынов тоже считает, что после случая с Голуновым либеральная тусовка почувствовала возможность придать теме политзаключенных свой акцент и тем самым обратить на себя внимание. 

«Устраивать беспорядки на несанкционированных мероприятиях или спокойно пиариться на согласованных — значения не имеет. Они готовы митинговать под любыми знаменами и по любому поводу», - отметил он.

 СМИ напоминает, что члены либеральной тусовки, которых задержали на незаконной акции в Москве в День России за нарушение порядка, возомнили себя «политзаключенными» и делали «драматические» селфи в автозаках.

«Главная задача наших либероидов — уничтожить страну, не вписывающуюся в их теорию. С этой целью они готовы митинговать под любыми знаменами, хоть радужными, хоть красными, хоть под знаменами с конопляными листьями и маковыми головками», — высказал мнение публицист Анатолий Вассерман. 

Сейчас митингующие пытаются раскачать правоохранительную и судебную систему ради свободы преступников, прикрывающихся термином «политзаключенный». СМИ отмечает, что в конце 90-х так себя называл осужденный за 18 убийств маньяк Сергей Ряховский.

Выходит, что оппозиционеры готовы биться за свободу любого осужденного террориста или убийцу, если тот разделяет их взгляды, резюмирует издание.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #митинг #общество #голунов

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