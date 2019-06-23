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19:35   23 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Президента Украины Зеленского попросили снять запрет с российских сайтов

Президента Украины Зеленского попросили снять запрет с российских сайтов

Украинские пользователи подписывают петицию об отмене закона о запрете пользования российскими и другими сайтами, а также социальными сетями.

Напомним, в мае 2017 года власти Украины запретили доступ к ряду российских сайтов — «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru. Петиция за отмену запрета зарегистрирована на сайте украинского президента 20 июня, за три дня ее подписали 426 человек. Для рассмотрения главой страны Владимиром Зеленским петиция должна набрать 25 тысяч голосов за три месяца.

«Отменить запрет на использование российских и других сайтов, социальных сетей. Здесь идёт ограничение свободы человека. Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать. При том, много родственников живут в России и других странах», — говорится в тексте петиции.

Напомним, в середине июня Зеленский призвал пользователей Facebook помочь ему выбрать одного из трех кандидатов на должность главы Львовской области. 20 июня он сообщил журналистам, что украинское законодательство местами «катастрофически устарело», и призвал избавиться от «постсоветского нафталинового регулирования».

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Автор: Тимофей Булочкин
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