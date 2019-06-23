Боевики «Ан-Нусры»* в Идлибе планируют атаку с беспилотниками на САА

Бойцы Сирийской арабской армии захватили самодельный боевой беспилотник террористов: источники утверждают, что он мог быть опытной моделью, которая будет использоваться в дальнейшем против правительственных сил и мирного населения Сирии.

Террористы применяют дроны для бомбардировок и разведывательных операций против САА. Возле города Маарет ан-Нуман боевики, подконтрольные «Ан-Нусре»*, развернули небольшое производство, где модернизируют и переоснащают беспилотники в боевые. Эксперты отмечают, что комплектующие и программное обеспечение для дронов поступают из-за рубежа, сообщает ФАН.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического агентства «Кассад» Борис Рожин утверждает, что расходы террористов на создание самодельных беспилотников не очень велики, а комплектующие покупаются в Интернет-магазинах или собираются из дешевых подручных материалов.

«Беспилотные аппараты системно используются боевиками для организации налетов на цели в горных районах Латакии, на авиабазу «Хмеймим», а также на аэродром в районе Хамы. За последний месяц там даже был один успешный налет, когда они смогли нанести удар по аэродрому. Это, конечно, разовый успех — в целом это больше беспокоящее давление, боевики показывают, что способны вести «наступательную войну», как они это называют», — рассказал Рожин в интервью ФАН.

Эксперт считает, что единственный способ остановить «воздушную» войну на севере Хамы — занять районы запуска ударных БПЛА.

«Единственный способ пресечь эту деятельность — занять районы, из которых наносятся эти удары. Это, прежде всего еще не освобожденные районы на северо-западе Хамы, и юго-западного Идлиба — районы Джиср аш-Шугура, Маарет ан-Нумана и соседние сельские и горные районы. Так что этот вопрос можно решить только наступательной операцией», — заключил Рожин.

Напомним, ранее сообщалось об атаке террористов на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Латакии при помощи самодельных террористических дронов, производящихся в 70 километрах от российской базы. Несмотря на многочисленные попытки, беспилотники «Ан-Нусры»* не могут преодолеть систему ПВО «Хмеймима», сирийские войска в большинстве случаев также успешно уходят от ударов.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.