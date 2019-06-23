Фрик-митинг в Москве снизит напряженность в обществе, уверен эксперт

Мэрия Москвы согласовала митинг «в поддержку» журналиста Ивана Голунова, который был задержан по подозрению в сбыте наркотиков. Не смотря на то, что за недоказанностью Голунова отпустили, митинг все равно состоялся, но в другом формате. Власти также решили предоставить всем желающим возможность высказаться.

Как пишет ФАН, независимый аналитик и социолог Алексей Филлипов считает, что московские власти дали возможность людям собраться для того, чтобы обстановка не накалялась. Он сравнил ситуацию с протестами из-за блокировки мессенджера Telegram.

Тогда людям дали открыто высказать свое недовольство, власть дала им возможность выпустить пар. Такой подход столичных властей является разумным, потому как если гражданам не дать слова, в будущем это может привести к более «горячим» волнениям, добавил он.

Митинг в Москве пройдет в мирной обстановке, если, провокаторы не попытаются устроить беспорядки, уверен эксперт. К тому же любые массовые мероприятия позволяют сплотить общество, заявил он.

Глава Института новейших государств и политолог Алексей Мартынов тоже считает, что митинг пройдет без происшествий. Представителям оппозиционных сил больше интересна несогласованная акция в Петербурге, по всей видимости, стоит ожидать провокаций именно в Северной столице, предупредил эксперт.

«А что в Москве? В Москве разрешенная скучная, неинтересная акция, которая, собственно, ни о чем, потому что с Голуновым все в порядке», — отметил Мартынов.

Активиста Алексея Навального, который наверняка не упустит возможности хайпануть на акции, вряд ли поддержат даже либералы, считает Филлипов – он слишком токсичен. На мероприятие придут преимущественно фрики, считает эксперт. Он резюмировал: