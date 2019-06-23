Автора потерянной записки для Путина не нашли, заявил Песков

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков уверен, что потерявшие записку с обращением к президенту, о которой Владимир Путин вспомнил во время Прямой линии, больше ничего не теряли.

Во время интервью телеканалу «Россия-1» он сообщил, что женщину, написавшую записку Путину, так и не нашли.

«Я могу подтвердить, что Путин не просто щепетилен, он беспощаден в вопросах, которые касаются обращений граждан. Ему иногда передают [обращения] на клочках бумаги, завернутые в газеты, какие-то письма и так далее», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков напомнил, что каждый раз при общении президента с россиянами происходит «столпотворение».

«И вот он, буквально когда машина доезжает или до самолета, или до места проведения совещания, вызывает помощника, говорит: «Где это письмо?» Он не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают это письмо», — заключил Песков.

Пресс-секретарь сообщил, что президент всегда откровенно отвечает на вопросы граждан, потому что чувствует свою ответственность перед людьми. «И он считает, что единственное для него возможное — это быть с людьми предельно откровенным. Это то, как я понимаю», — заявил Песков.

Напомним, ранее Песков назвал уникальным проектом Прямую линию с Путиным. Он сообщил, что такой формат общения с властями интересовал Европу, но она так и не решилась его внедрить.