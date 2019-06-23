Автомобиль въехал в группу велосипедистов в Греции, есть погибшие

Автомобиль врезался в группу из шести велосипедистов на шоссе Птолемаида-Ардасса близ Козани на севере страны.

Как сообщают местные СМИ, жертвами происшествия стали два человека, остальные четверо велосипедистов серьезно пострадали и были экстренно госпитализированы.

Авария случилась во второй половине дня в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мотоциклист насмерть сбил россиянку. Она скончалась на месте от полученных травм, не смотря на усилия врачей.