Автомобиль въехал в группу велосипедистов в Греции, есть погибшие
Автомобиль врезался в группу из шести велосипедистов на шоссе Птолемаида-Ардасса близ Козани на севере страны.
Как сообщают местные СМИ, жертвами происшествия стали два человека, остальные четверо велосипедистов серьезно пострадали и были экстренно госпитализированы.
Авария случилась во второй половине дня в воскресенье.
Ранее сообщалось, что в Таиланде мотоциклист насмерть сбил россиянку. Она скончалась на месте от полученных травм, не смотря на усилия врачей.