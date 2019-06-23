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Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии
Автомобиль въехал в группу велосипедистов в Греции, есть погибшие

Автомобиль въехал в группу велосипедистов в Греции, есть погибшие

 Один человек погиб при взрыве мины в Сирии

Один человек погиб при взрыве мины в Сирии

17:32   23 Июня 2019
Весь мир

Автомобиль въехал в группу велосипедистов в Греции, есть погибшие

Автомобиль въехал в группу велосипедистов в Греции, есть погибшие

Автомобиль врезался в группу из шести велосипедистов на шоссе Птолемаида-Ардасса близ Козани на севере страны.

Как сообщают местные СМИ, жертвами происшествия стали два человека, остальные четверо велосипедистов серьезно пострадали и были экстренно госпитализированы.

Авария случилась во второй половине дня в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мотоциклист насмерть сбил россиянку. Она скончалась на месте от полученных травм, не смотря на усилия врачей.

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Автор: Ольга Шпакова
#дтп #происшествия #греция #весь мир

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