Один человек погиб при взрыве мины в Сирии

Взрыв мины унес жизнь одного человека в провинции Ракка на северо-востоке Сирии, еще трое пострадали. Об этом 23 июня сообщает газета «Аль-Ватан».

«Один мирный житель погиб и трое других пострадали при взрыве наземной мины в деревне Хувейджат Шанан к востоку от города Ракка», — передает газета.

Ранее стало известно, что в результате взрыв мины в провинции Эль-Хасаке погиб один ребенок, еще один получил ранения.

Несчастные случаи с подрывом людей на минах не редкость. Террористы очень часто закладывали взрывные устройства в домах мирных жителей.

С 2011 года продолжается вооруженный конфликт в Сирии. Два года назад было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» в Ираке и САР. Отдельные районы Сирии продолжают зачищать от боевиков.