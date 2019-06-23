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 Один человек погиб при взрыве мины в Сирии

Один человек погиб при взрыве мины в Сирии

17:18   23 Июня 2019
Весь мир

Один человек погиб при взрыве мины в Сирии

Один человек погиб при взрыве мины в Сирии

Взрыв мины унес жизнь одного человека в провинции Ракка на северо-востоке Сирии, еще трое пострадали. Об этом 23 июня сообщает газета «Аль-Ватан».

«Один мирный житель погиб и трое других пострадали при взрыве наземной мины в деревне Хувейджат Шанан к востоку от города Ракка», — передает газета. 

Ранее стало известно, что в результате взрыв мины в провинции Эль-Хасаке погиб один ребенок, еще один получил ранения. 

Несчастные случаи с подрывом людей на минах не редкость. Террористы очень часто закладывали взрывные устройства в домах мирных жителей. 

С 2011 года продолжается вооруженный конфликт в Сирии. Два года назад было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» в Ираке и САР. Отдельные районы Сирии продолжают зачищать от боевиков. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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