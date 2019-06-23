Трамп уверен, что Иран сбил беспилотник США для начала переговоров

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сбив американский беспилотник Тегеран послал США сигнал о желании приступить к переговорам.

«Я думаю, что они хотят переговариваться. Я думаю, что они хотят договориться. И моя сделка – ядерная. У них не должно быть ядерного оружия», — заявил глава США в интервью телеканалу NBC.

Трамп поделился мнением, что Иран пытался спровоцировать Соединенные Штаты нанести ответный удар — таким образом Тегеран сигнализирует о желании диалога. Американский глава отметил, что стремится к заключению сделки, которая ограничивала бы иранские ядерные разработки.

«Это может быть и отдельная сделка с Тегераном, и включающая другие стороны», — подчеркнул Трамп.

Напомним, 16 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты по противодействию Ирану, в том числе и военный. В середине мая Штаты направили к берегам Ирана группу авианосцев и бомбардировщиков — иранское руководство пригрозило нанести ответный «удар в голову», но вести переговоры с Вашингтоном Тегеран не собирается.