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Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии
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 Один человек погиб при взрыве мины в Сирии

Один человек погиб при взрыве мины в Сирии

17:17   23 Июня 2019
Весь мир

Трамп уверен, что Иран сбил беспилотник США для начала переговоров

Трамп уверен, что Иран сбил беспилотник США для начала переговоров

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сбив американский беспилотник Тегеран послал США сигнал о желании приступить к переговорам.

«Я думаю, что они хотят переговариваться. Я думаю, что они хотят договориться. И моя сделка – ядерная. У них не должно быть ядерного оружия», — заявил глава США в интервью телеканалу NBC.

Трамп поделился мнением, что Иран пытался спровоцировать Соединенные Штаты нанести ответный удар — таким образом Тегеран сигнализирует о желании диалога. Американский глава отметил, что стремится к заключению сделки, которая ограничивала бы иранские ядерные разработки.

«Это может быть и отдельная сделка с Тегераном, и включающая другие стороны», — подчеркнул Трамп.

Напомним, 16 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты по противодействию Ирану, в том числе и военный. В середине мая Штаты направили к берегам Ирана группу авианосцев и бомбардировщиков  — иранское руководство пригрозило нанести ответный «удар в голову», но вести переговоры с Вашингтоном Тегеран не собирается.

Трамп уверен, что Иран сбил беспилотник США для начала переговоров

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #иран #политика #трамп #новости #ядерное оружие

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