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17:05   23 Июня 2019
Политика

Иракские силовики уничтожили 10 тоннелей с террористами вблизи Мосула

Иракские силовики уничтожили 10 тоннелей с террористами вблизи Мосула

Иракские вооруженные силы при поддержке международной коалиции уничтожили 10 подземных тоннелей к юго-западу от Мосула, а также ликвидировали несколько боевиков.

Об этом 23 июня сказано в заявлении командования объединенных сил Ирака. 

«Бойцы отдела по борьбе с терроризмом из второго командования спецопераций выполнили при поддержке самолетов иракской армии и самолетов международной коалиции спецоперацию, которая длилась двое суток с 21 по 23 июня текущего месяца», — говорится в заявлении. 

Спецоперация была организована, чтобы пресечь бегство террористических банд «Исламского государства» к югу от района Аль-Хадер до района Аль-Сайния к юго-западу от Мосула, отмечается в заявлении. 

Во время операции прошли тщательные поисковые мероприятия. По итогам были уничтожены 10 тоннелей и пещер вместе с террористами, которые там находились. Также были сожжены склады боевиков. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#иран #боевики #политика #весь мир

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