Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поддерживает желание президента РФ Владимира Путина наладить российско-украинские отношения.

Об этом политик написал 23 июня на своей странице в Twitter.

«Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде». Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю», — написал Медведчук.

Ранее глава российского государства заявлял, что РФ наладит связь с Украиной, несмотря на отношения с украинскими элитами.

Москва и Киев начали конфликтовать после обострения ситуации в Донбассе. Украина несколько раз обвиняла Россию во вмешательстве в дела страны. Так, речь шла об участии в донбасском конфликте, кибератаках, шпионаже. Российская сторона называет эти обвинения необоснованными и отрицает их.

Москва неоднократно заявляла, что заинтересована в урегулировании ситуации на Украине, а также, что не является стороной внутриукраинского конфликта.