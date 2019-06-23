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Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии
Автомобиль въехал в группу велосипедистов в Греции, есть погибшие

Автомобиль въехал в группу велосипедистов в Греции, есть погибшие

 Один человек погиб при взрыве мины в Сирии

Один человек погиб при взрыве мины в Сирии

16:34   23 Июня 2019
Россия

Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной

Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поддерживает желание президента РФ Владимира Путина наладить российско-украинские отношения.

Об этом политик написал 23 июня на своей странице в Twitter.

 «Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде». Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю», — написал Медведчук.

Ранее глава российского государства заявлял, что РФ наладит связь с Украиной, несмотря на отношения с украинскими элитами.

Москва и Киев начали конфликтовать после обострения ситуации в Донбассе. Украина несколько раз обвиняла Россию во вмешательстве в дела страны. Так, речь шла об участии в донбасском конфликте, кибератаках, шпионаже. Российская сторона называет эти обвинения необоснованными и отрицает их. 

Москва неоднократно заявляла, что заинтересована в урегулировании ситуации на Украине, а также, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #отношения #общество

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