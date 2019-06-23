Кандидаты в Мосгордуму от Навального не знают, как оправдать провал со сбором подписей

Кандидаты-самовыдвиженцы миновали экватор подписной кампании на выборах в Мосгордуму. Штабы подводят промежуточные итоги и обсуждают предстоящую работу. В их числе и команда так называемого ФБК, однако их результаты не слишком радостные, а планы Ильи Яшина, Любови Соболь, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Владимира Милова на будущее так же расплывчаты, как и их программа.

21 июня сторонники либеральных оппозиционных кандидатов обнародовали данные о том, сколько подписей удалось собрать за их кандидатов. Согласно этим данным, половину от необходимого количества подписей удалось собрать только Яшину и Соболь.

Милов и Янкаускас существенно отстают, по Ивану Жданову вообще нет данных, вероятно, число подписей неприлично мало. Зато все кандидаты ФБК уже подготовили оправдания своим провалам и вовсю озвучивают их в соцсетях.

Каждый из ставленников Навального рассказывает, как много они сделали ради занесения в списки для голосования, и сетует на то, что им мешают собирать подписи.

Любовь Соболь в интервью «Радио Свобода» заявила, что во всем виновата столичная жара. Мол, в 43-м округе - на Арбате и в Хамовниках - проживают обеспеченные москвичи и летом они уезжают за город и за рубеж.

Идущий по 35-му округу Владимир Милов решил осудить саму практику сбора подписей, назвав ее дикостью.

Кандидат от 45-го округа Илья Яшин в свое оправдание сочинил фейк о провокации — якобы от его имени отправили собирать фальшивые подписи подставную сборщицу от активистки «Союза добровольцев Донбасса» Марии Коледы. Однако Коледа оперативно опровергла вброс.

Константин Янкаускас рассказал жалобную историю о том, как он целыми днями ходит по квартирам 31-го округа. При этом он отмечает, что не забывает про обязанности муниципального депутата. Видимо, он не слишком успешно с ними справляется, раз особой поддержки от избирателей он не ощутил, отмечает ФАН.

Сам активист Алексей Навальный результатами главы московского штаба опечален и уже лично призывал активнее за него подписываться. Однако реальная проблема кандидатов ФБК заключается в их личной некомпетентности и слабо проработанной программе, указывает СМИ.

Недавно Соболь с позором убежала от вопросов журналиста «Царьграда», задававшего ей вопрос о финансовой стороне ее предвыборной кампании, сегодня она рассказывает невнятные истории про атаки с фекалиями на ее агитационный куб.

Вот она, цена слов @MosSobyanin о защите сборщиков подписей независимых кандидатов. Нападения на моих сборщиков подписей и намеренная порча моих подписных листов pic.twitter.com/SLiW6QBxhp — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 22, 2019

Яшину, Соболь, Милову, Жданову и Янкаускасу проще придумать оправдания, чем признаться в своей некомпетентности и несостоятельности как кандидатов. Возникшие затруднения со сбором подписей напрямую отражают реальный рейтинг доверия этой сомнительной структуры в Москве, резюмирует ФАН.