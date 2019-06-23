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16:13   23 Июня 2019
Весь мир

Саудовская Аравия ввела «премиальный вид на жительство» для иностранцев

Саудовская Аравия ввела «премиальный вид на жительство» для иностранцев

Саудовская Аравия разрешила прием документов на получение «премиального вида на жительство» для иностранцев. Осуществить процедуру можно через платформу SAPRC. Об этом 23 июня сообщает агентство SPA. 

По информации агентства, вид на жительство представляет два образца — постоянный, на неограниченное пребывание, и временный, оплачивающийся раз в год. 

Новые визы станут доступны иностранцам, которые готовы инвестировать в страну. Центр, где можно будет получить документ, — административно и финансово независимый субъект, добавили в агентстве. 

Иностранцы, получившие «премиальный вид на жительство», получат право беспрепятственного и неограниченного въезда в КСА, работы в частных компаниях, приобретения недвижимости и транспортных средств. 

Чтобы оформить визу, претендент должен быть старше 21 года. Также необходимо оформить документ, который подтвердит наличие денежных средств, вид на жительство и медицинское заключение о состоянии здоровья. 

Новый закон утвердил комитет министров под председательством Салмана ибн Абдель Азиза Аль-Сауда.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #саудовская аравия #весь мир

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