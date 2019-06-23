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16:33   23 Июня 2019
Весь мир

Боевики «Ан-Нусры»* в Сирии используют беспилотники для провокаций против ВКС РФ

Боевики «Ан-Нусры»* в Сирии используют беспилотники для провокаций против ВКС РФ

Новый отряд специалистов по сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами появился в составе подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» террористической группировки «Тахрир аш-Шам». Беспилотники террористов неоднократно совершали налеты на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Латакии — дроны базируются на северной окраине города Маарет ан-Нумар в провинции Идлиб, сообщает ФАН.

Расстояние от базы беспилотников до российского «Хмеймима» составляет около 70 километров, поэтому боевые беспилотники достигают своей цели за несколько минут. Нанести урон военным силам РФ боевики не смогли, но атаки из тактических и политических мотивов продолжаются — боевикам важно показать сопротивление российской стороне.

Боевики «Ан-Нусры»* в Сирии используют беспилотники для провокаций против ВКС РФ

Сообщается, что ударные беспилотники террористов в большинстве своем самодельные и собираются из иностранных комплектующих. Модернизированные аппараты мирного назначения также снабжались боевыми зарядами и использовались в атаках против правительственных сил на севере Хамы и в Латакии.

Боевики «Ан-Нусры»* в Сирии используют беспилотники для провокаций против ВКС РФ

Беспилотники «Ан-Нусры»* не могут преодолеть систему ПВО «Хмеймима», сирийские войска в большинстве случаев также успешно уходят от ударов. Иногда аппаратам удается попасть в статичные объекты: например, здания. 

«Концентрация такого количества беспилотных аппаратов в одном месте говорит о том, что террористы готовятся к новым провокациям», — пишет Федеральное агентство новостей.

*признана террористической и запрещена судом на территории РФ. 

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сирия #политика #террористы #новости #общество #беспилотники

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