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16:00   23 Июня 2019
Россия

Гимнастка Аверина завоевала серебряную медаль на ЕИ-2019

Гимнастка Аверина завоевала серебряную медаль на ЕИ-2019

Российской гимнастке Дине Авериной присудили второе место в упражнениях с булавами на Европейских играх, проходящим в этом году в Минске. Ее номер судьи оценили в 22,600 балла.

Золотую медаль в данной дисциплине завоевала израильтянка Линой Ашрам. Третье место заняла украинская спортсменка Влада Никольченко.

Ранее стало известно, что женская команда из России не сможет участвовать в групповых соревнованиях на Европейских играх в связи с тем, что одна из спортсменок была не допущена по медицинским показаниям.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #минск #спорт #белоруссия #общество #европейские игры #аверина

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