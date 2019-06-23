Гимнастка Аверина завоевала серебряную медаль на ЕИ-2019

Российской гимнастке Дине Авериной присудили второе место в упражнениях с булавами на Европейских играх, проходящим в этом году в Минске. Ее номер судьи оценили в 22,600 балла.

Золотую медаль в данной дисциплине завоевала израильтянка Линой Ашрам. Третье место заняла украинская спортсменка Влада Никольченко.

Ранее стало известно, что женская команда из России не сможет участвовать в групповых соревнованиях на Европейских играх в связи с тем, что одна из спортсменок была не допущена по медицинским показаниям.