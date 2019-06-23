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15:45   23 Июня 2019
Россия

Миронов предложил ввести санкции против Грузии

Миронов предложил ввести санкции против Грузии

Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал запретить импорт грузинских товаров, чтобы адекватно отреагировать на антироссийские выступления в Тбилиси.

«Давайте говорить прямо, импорт вина и продуктов из Грузии — это благотворительность в отношении экономики этой страны. Причём благотворительность за счёт отечественных виноделов и аграриев… Не вижу смысла поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику», — процитировала Миронова пресс-служба партии, сообщают РИА Новости.

Миронов предложил ввести санкции против Грузии

Глава партии напомнил, что власти Грузии не обеспечили безопасность российской делегации, приглашенной грузинской стороной на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. 21 июня МИД РФ по поручению президента Владимира Путина рекомендовал гражданам не посещать страну из-за отсутствия гарантии их безопасности со стороны грузинских властей.

«Однако вместо того, чтобы принести извинения, президент Грузии Зурабишвили не придумала ничего умнее, чем обвинить в беспорядках Москву. Это говорит о том, что русофобией в одинаковой степени заражены как правящие круги Грузии, так и их оппоненты», — подчеркнул Миронов.

Напомним, ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова призвала грузинского коллегу Нино Ломджария обеспечить безопасность россиян, находящихся в Грузии, а также напомнила о нападении на съемочную группу телеканала «Россия-24» и российских туристах, вынужденных покинуть Грузию из-за протестов.

Миронов предложил ввести санкции против Грузии

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Автор: Тимофей Булочкин
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