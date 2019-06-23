Песков назвал уникальным проектом Прямую линию с Путиным

Данный проект интересовал Европу, но она так и не решилась его внедрить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» он рассказал, что в 2007 или 2008 году в администрацию обращались несколько европейских делегаций с просьбой рассказать, как протекает процесс общения в прямом эфире Путина с народом. Они хотели попробовать организовать подобный формат общения с гражданами в своих странах, но до сих пор не решились реализовать.

Прямая линия с российским лидером прошла в четверг, 20 июня, в Гостином дворе. В этом году она длилась 4 часа 8 минут. Всего поступило около двух миллионов обращений, Путин успел ответить на 81 вопрос. Их задавали как ведущие, гости студии , также вопросы поступали в call-центр посредством звонков, смс, видеообращении со всей России. Также периодически Путин сам выбирал вопросы из «бегущей строки».