Глава Петербурга Беглов рассказал об успехах петербургских выпускников

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов сообщил, что в этом году в Петербурге зафиксирован лучший за все время результат по количеству 100-балльных ЕГЭ по математике и литературе

Также на своей странице ВКонтакте градоначальник напомнил и о том, что праздник «Алые паруса», отмечаемый 23 июня — единственный российский праздник, внесенный в реестр мирового событийного туризма.

«В этом году мы фиксируем лучший за все время результат по количеству 100-балльных ЕГЭ по математике и по литературе. Про конкуренцию физиков и лириков помнят, я думаю, только подписчики старшего поколения. У нас рекорды по обоим направлениям. Вот это – повод для гордости!», — сообщил Беглов в соцсети.

Особо отметил врио губернатора успехи одного из петербургских выпускников, набравшего максимальное количество баллов по двум предметам одновременно.

«У нас есть выпускник Евгений Ратушняк, у него 100 баллов одновременно по математике и по химии. При этом он занимается стрельбой, катается на горных лыжах, путешествует. Вот такой типичный питерский отличник», — заключил Беглов.

Напомним, 21 июня врио губернатора поучаствовал в церемонии выпуска офицеров Военно-морской академии имени Кузнецова в Кронштадте и выдаче им кортиков и погон.