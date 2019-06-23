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15:08   23 Июня 2019
Россия

Глава Петербурга Беглов рассказал об успехах петербургских выпускников

Глава Петербурга Беглов рассказал об успехах петербургских выпускников

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов сообщил, что в этом году в Петербурге зафиксирован лучший за все время результат по количеству 100-балльных ЕГЭ по математике и литературе

Также на своей странице ВКонтакте градоначальник напомнил и о том, что праздник «Алые паруса», отмечаемый 23 июня  — единственный российский праздник, внесенный в реестр мирового событийного туризма.

«В этом году мы фиксируем лучший за все время результат по количеству 100-балльных ЕГЭ по математике и по литературе. Про конкуренцию физиков и лириков помнят, я думаю, только подписчики старшего поколения. У нас рекорды по обоим направлениям. Вот это – повод для гордости!», — сообщил Беглов в соцсети.

Глава Петербурга Беглов рассказал об успехах петербургских выпускников

Особо отметил врио губернатора успехи одного из петербургских выпускников, набравшего максимальное количество баллов по двум предметам одновременно.

«У нас есть выпускник Евгений Ратушняк, у него 100 баллов одновременно по математике и по химии. При этом он занимается стрельбой, катается на горных лыжах, путешествует. Вот такой типичный питерский отличник», — заключил Беглов.

Напомним, 21 июня врио губернатора поучаствовал в церемонии выпуска офицеров Военно-морской академии имени Кузнецова в Кронштадте и выдаче им кортиков и погон.

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Автор: Тимофей Булочкин
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