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15:47   23 Июня 2019
Россия

Победа Трампа на выборах в 2016 году спасла РФ от русофобии Клинтон

Победа Трампа на выборах в 2016 году спасла РФ от русофобии Клинтон

Победа Дональда Трампа в 2016 году на президентских выборах сыграла России на руку. Об этом 23 июня заявил Депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с iReactor.

Трамп оказался более предпочтительным кандидатом для России. По словам Швыткина, ключевой соперник Трампа на грядущих выборах — Джо Байден — скорее всего, пойдет по стопам Хиллари Клинтон, которая придерживается откровенно русофобских взглядов и антироссийской повестки.

Что касается Трампа, его взгляды по отношению к России намного мягче. Сейчас против политика развернута масштабная кампания, цель которой — испортить американскому лидеру репутацию. 

Швыткин также не сомневается, что деятельность Клинтон на посту президента могла бы нанести непоправимый ущерб российско-американским отношениям. 

Победа Трампа на выборах в 2016 году спасла РФ от русофобии Клинтон

«Если говорить о возможной победе Клинтон в 2016 году, то лично мое мнение в том, что политика Клинтон по отношению к России была бы более агрессивной и деструктивной. Она носила откровенно русофобский характер и могла привести к серьезным негативным последствиям»,  — уверен депутат.

Расширение НАТО на восток, сильное обострение ситуации на Донбассе и агрессивная антироссийская политика, — это минимальный список угроз президентства Клинтон. Кроме этого, Клинтон сделала бы все возможное, чтобы загубить экономику России, а теория о «превосходстве» Штатов при ней стала бы еще популярнее.

При этом депутат уверен, что в любом случае исход новых президентских выборов в Штатах никак не повлияет на политический курс России.

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Автор: Софья Белоцерковская
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