Автора видео c «фальсификацией подписей» в Петербурге задержала полиция

Автора видео- провокации в отношении врио губернатора Петербурга Александра Беглова Ольгу Гусеву задержали в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает ФАН.

Ранее представители оппозиции распространили на просторах интернета видео сомнительного происхождения, которое демонстрирует якобы фальсификацию подписей в поддержку Беглова на предстоящих выборах губернатора Северной столицы.

Петербургский градоначальник прокомментировал провокацию в свой адрес, отметив, что его штаб непричастен к происходящему на видео. Он призвал правоохранителей разобраться в ситуации. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили об инициации проверки «фальсификации» подписей.

Александр Беглов намерен идти на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец. Для регистрации в избиркоме он должен собрать подписи минимум 2 процентов % избирателей Петербурга.

Штаб общественной поддержки Беглова сообщил о завершении сбора в поддержку кандидата, отметив, что им удалось собрать нужное число подписей для регистрации в избирком. Специалисты приступили к проверке подписных листов.

СМИ отмечает, что Гусева была доставлена в 16-й отдел полиции. Сейчас ее уже отпустили.