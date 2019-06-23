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14:49   23 Июня 2019
Россия

Автора видео c «фальсификацией подписей» в Петербурге задержала полиция

Автора видео c «фальсификацией подписей» в Петербурге задержала полиция

Автора видео- провокации в отношении врио губернатора Петербурга Александра Беглова Ольгу Гусеву задержали в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает ФАН.

Ранее представители оппозиции распространили на просторах интернета видео сомнительного происхождения, которое демонстрирует якобы фальсификацию подписей в поддержку Беглова на предстоящих выборах губернатора Северной столицы.

Петербургский градоначальник прокомментировал провокацию в свой адрес, отметив, что его штаб непричастен к происходящему на видео. Он призвал правоохранителей разобраться в ситуации. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили об инициации проверки «фальсификации» подписей.

Александр Беглов намерен идти на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец. Для регистрации в избиркоме он должен собрать подписи минимум 2 процентов % избирателей Петербурга.

Штаб общественной поддержки Беглова сообщил о завершении сбора в поддержку кандидата, отметив, что им удалось собрать нужное число подписей для регистрации в избирком. Специалисты приступили к проверке подписных листов.

СМИ отмечает, что Гусева была доставлена в 16-й отдел полиции. Сейчас ее уже отпустили.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #провокация #политика #беглов

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