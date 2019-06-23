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14:36   23 Июня 2019
Россия

Полиция ограничит движение и введет досмотр во время «Алых парусов»

Полиция ограничит движение и введет досмотр во время «Алых парусов»

Более 2,2 тысяч сотрудников будут обеспечивать безопасность в Петербурге во время праздника выпускников 23 июня.

Транспортное движение ограничат в центре Петербурга в связи с проведением праздника, зрители будут проходить досмотр, сообщили журналистам  в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В связи с проведением в Санкт-Петербурге 23 июня праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» полицией будет принят ряд мер ограничительного характера, направленных на обеспечение правопорядка и высокого уровня безопасности. Данные меры в первую очередь связаны с ограничением дорожного движения, проведением досмотровых мероприятий», — сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

Полиция ограничит движение и введет досмотр во время «Алых парусов»

В управлении МВД добавили, что полиция будет действовать в рамках законодательства и пресекать возможные попытки провокаций, направленные на дестабилизацию общественного порядка. 

«Заверяем, что полиция Петербурга будет действовать строго в рамках законодательства, а все усилия, направленные на нарушение правопорядка, будут жестко пресекаться», — уточнили в пресс-службе.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что во время школьного выпускного в Петербурге 23 июня активисты «Весны» не должны проводить протестную акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, освобожденного из под ареста 11 июня. Парламентарий сообщил о заинтересованности родителей школьников в ограничении подобных мероприятий 23 июня: он уверен, что мероприятие для детей не должно быть сорвано митингующими.

Полиция ограничит движение и введет досмотр во время «Алых парусов»

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Автор: Тимофей Булочкин
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