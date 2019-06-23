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 «Белые каски» готовят новое видео с последствиями «химической атаки» в Сирии

«Белые каски» готовят новое видео с последствиями «химической атаки» в Сирии
14:33   23 Июня 2019
Весь мир

«Белые каски» готовят новое видео с последствиями «химической атаки» в Сирии

«Белые каски» готовят новое видео с последствиями «химической атаки» в Сирии

Сирийские «Белые каски» были замечены за подготовкой очередного постановочного видео с якобы последствиями применения химоружия в Идлибе. На видеозаписи в одном из госпиталей «Белых касок» на койках лежат люди, завернутые в белые саваны, перевязанные особым способом.

 

Однако мужчины в саванах живы и слушают инструкции о том, как изображать жертв химической атаки. По всей видимости, пишет ФАН, в дальнейшем актеров загримируют, присыпят бетонной пылью для видимости «последствий обстрела» и снимут на видео, выставив жертвами «химической атаки Асада».

Видеозапись оказалась в соцсетях случайно, ее нашли в телефоне одного из боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» или союзных группировок, уничтоженного САА в бою за Хамамият.

«Белые каски» не подчиняются главарям террористов, они выполняют указания своих спонсоров - западных спецслужб, в первую очередь в Великобритании, рассказал изданию арабист старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Инсценировки «химатак» выполняются для того, чтобы достичь определенных политических задач, указал он.

«Международное сообщество» в Сирии преследует главную цель — свергнуть президента Башара Асада, напомнил эксперт. У Запада есть только один способ сделать так, чтобы он проиграл выборы:

«Есть только один вариант — продолжать нагнетать обстановку вокруг его личности, продолжать создавать образ «людоеда», человека, который «уничтожает собственный народ» с расчетом на то, что ко времени выборов вбить в головы сирийцев, что «Асад — плохой» и его надо убрать. Действия «Белых касок» — часть этой кампании», - заявил Чупрыгин.

Для западных «инвесторов» важным фактором является и монетизация деятельности «Белых касок». Большая часть денег, которые к ним поступают, является частными вложениями через связанные с Западом фонды.

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Автор: Ольга Шпакова
#сирия #запад #химоружие #белые каски

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