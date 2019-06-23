«Белые каски» готовят новое видео с последствиями «химической атаки» в Сирии

Сирийские «Белые каски» были замечены за подготовкой очередного постановочного видео с якобы последствиями применения химоружия в Идлибе. На видеозаписи в одном из госпиталей «Белых касок» на койках лежат люди, завернутые в белые саваны, перевязанные особым способом.

فيديو جديد لارهابيي الخوذ البيضاء الذراع الرسمي لفبركة فيديوهات الكيماوي التي تزعمها جبهة النصرة يظهرهم واضعين أكفان على عدة أشخاص تجهيزا لبث فيديو على أنهم قتلى مدنيون قتلوا أثناء قصف الطيران الحربي السوري وقد تم الحصول على الفيديو من أحد جوال احد الارهابيين الأسرى ???? pic.twitter.com/r1f34zpfiz — najlaa.alsaadee (@najlaaalsaadee) June 22, 2019

Однако мужчины в саванах живы и слушают инструкции о том, как изображать жертв химической атаки. По всей видимости, пишет ФАН, в дальнейшем актеров загримируют, присыпят бетонной пылью для видимости «последствий обстрела» и снимут на видео, выставив жертвами «химической атаки Асада».

Видеозапись оказалась в соцсетях случайно, ее нашли в телефоне одного из боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» или союзных группировок, уничтоженного САА в бою за Хамамият.

«Белые каски» не подчиняются главарям террористов, они выполняют указания своих спонсоров - западных спецслужб, в первую очередь в Великобритании, рассказал изданию арабист старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Инсценировки «химатак» выполняются для того, чтобы достичь определенных политических задач, указал он.

«Международное сообщество» в Сирии преследует главную цель — свергнуть президента Башара Асада, напомнил эксперт. У Запада есть только один способ сделать так, чтобы он проиграл выборы:

«Есть только один вариант — продолжать нагнетать обстановку вокруг его личности, продолжать создавать образ «людоеда», человека, который «уничтожает собственный народ» с расчетом на то, что ко времени выборов вбить в головы сирийцев, что «Асад — плохой» и его надо убрать. Действия «Белых касок» — часть этой кампании», - заявил Чупрыгин.

Для западных «инвесторов» важным фактором является и монетизация деятельности «Белых касок». Большая часть денег, которые к ним поступают, является частными вложениями через связанные с Западом фонды.