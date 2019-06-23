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14:07   23 Июня 2019
Весь мир

Власти взяли под контроль ситуацию после попытки переворота в Эфиопии

Власти взяли под контроль ситуацию после попытки переворота в Эфиопии

Ситуацию в эфиопском штате Амхара взяли под контроль после того, как вооруженная группа людей попыталась совершить госпереворот. 

Об этом 23 июня заявила администрация премьер-министра страны Абия Ахмеда. 

В заявлении канцелярии премьер-министра, опубликованном в Twitter, сказано, что ситуация в Амхаре полностью взята под контроль федеральным и региональным правительством.

«Мы призываем граждан сохранять мир и поддержать все усилия по привлечению к ответственности подозреваемых лиц», — говорится в заявлении. 

«Ударный отряд» во главе с начальником службы безопасности штата Амхара Асаминку Циге ранее ворвался на заседание в правительственное здание, где открыл стрельбу. В результате был ранен глава штаба Амбахиу Меконнен вместе с другим высокопоставленным чиновником. Оба скончались от полученных ран. 

Позже начальника штаба армии Эфиопии Сеаре Меконена убил собственный телохранитель. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Биллен Сейюм. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #весь мир #эфиопия

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