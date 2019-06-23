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Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

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Болтон заявил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным на G20

Болтон заявил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным на G20
13:50   23 Июня 2019
Весь мир

Болтон заявил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным на G20

Болтон заявил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным на G20

Американский лидер с нетерпением ожидает встречи с российским коллегой на G20. Об ожиданиях президента США рассказал его помощник по национальной безопасности Джон Болтон в ходе переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, которые проходят в Иерусалиме.

Болтон прибыл в Израиль в субботу на встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, которая состоится 24 и 25 июня. Он выразил надежду, что в рамках предстоящих встреч участникам удастся заложить основу для переговоров.

Сильные отношения Нетаньяху с Путиным и Трампом повышают шансы на успех и на большее согласование политики по вопросам безопасности, отметил помощник Трампа.

Саммит Большой двадцатки состоится в японской Осаке с 28 по 29 июня.

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Автор: Ольга Шпакова
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