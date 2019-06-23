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Косачев назвал вынужденным указ Путина о прекращении авиасообщения с Грузией

Косачев назвал вынужденным указ Путина о прекращении авиасообщения с Грузией
Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

 Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии

Протестующие в Тбилиси направились в сторону офиса правящей партии
Власти взяли под контроль ситуацию после попытки переворота в Эфиопии

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13:29   23 Июня 2019
Весь мир

Девять кандидатов претендуют на пост президента Аргентины

Девять кандидатов претендуют на пост президента Аргентины

Выборы президента Аргентины состоятся в октябре 2019 года. Срок выдвижения кандидатур на пост президента завершился в ночь на 23 июня.

Как показывают результаты исследований, граждане страны считают, что основными соперниками станут действующий лидер государства Маурисио Макри и бывший глава Кабинета министров Альберто Фернанде, идущий на выборы в связке с экс-президентом страны Кристиной Киршнер.

Как сообщают местные СМИ, в выборах намерены участвовать бывший министр экономики Роберто Лаванья, 39-летний политик Николас Дель Каньо, экономист Мануэла Кастаньера, бывший вице-президент госбанка Banco Nacion Гомес Сентурион, политик Алехандро Бьондини, бывший губернатор и сенатор Хосе Ромеро Ферис.

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #весь мир #аргентина #маурисио макри

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