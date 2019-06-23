Девять кандидатов претендуют на пост президента Аргентины

Выборы президента Аргентины состоятся в октябре 2019 года. Срок выдвижения кандидатур на пост президента завершился в ночь на 23 июня.

Как показывают результаты исследований, граждане страны считают, что основными соперниками станут действующий лидер государства Маурисио Макри и бывший глава Кабинета министров Альберто Фернанде, идущий на выборы в связке с экс-президентом страны Кристиной Киршнер.

Как сообщают местные СМИ, в выборах намерены участвовать бывший министр экономики Роберто Лаванья, 39-летний политик Николас Дель Каньо, экономист Мануэла Кастаньера, бывший вице-президент госбанка Banco Nacion Гомес Сентурион, политик Алехандро Бьондини, бывший губернатор и сенатор Хосе Ромеро Ферис.