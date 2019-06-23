Пилоты подали групповой иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX

Около 500 пилотов обратились с коллективным иском в суд против компании Boeing. Поводом стало «беспрецедентное сокрытие» дефектов при конструировании модели 737 MAX.

Об этом 23 июня сообщил австралийский телеканал ABC, ссылаясь на документы суда.

По информации СМИ, пилоты, подготовленные для полетов на 737 MAX, подали иск за решения, из-за которых специалисты столкнулись с психологическими проблемами и убытками после того, как ряд авиакомпаний приостановил эксплуатацию этой модели.

Так, пилоты обвинили Boeing за сокрытие известных дефектов при конструировании MAX, ставших причиной катастрофы двух самолетов MAX и приостановки эксплуатации этой модели во всем мире.

Слушание по делу пройдет в чикагском суде в октябре этого года.

Ранее полеты самолетов модели 737 МАХ были приостановлены в Америке и ряде других стран после двух авиакатастроф — в ноябре 2018 года самолет этой модели разбился у авикомпании Lion Air, а в марте 2019 года — у Ethiopian Airlines.